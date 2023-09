Real Madrid, si allungano i tempi di recupero di Carvajal: nel mirino il Napoli

L'obiettivo principale a questo punto sarà quello di essere al cento per cento in vista del duello contro il Napoli

Più grave del previsto l'infortunio di Dani Carvajal. Secondo la stampa spagnola, il terzino del Real Madrid - prossimo avversario del Napoli in Champions - nonostante le sensazioni positive salterà anche le partite della prossima settimana contro Las Palmas e Girona. L'obiettivo principale a questo punto sarà quello di essere al cento per cento in vista del duello contro il Napoli in Champions League il 3 ottobre.