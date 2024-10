Ufficiale Real Madrid, tegola Carvajal: rottura del crociato e del collaterale, stagione finita

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

vedi letture

domenica 6 ottobre 2024, 18:15 Champions League di di

I tempi di recupero, in questi casi, vanno dai sei mesi in su: si può parlare di stagione finita per il classe '92.