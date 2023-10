Real-show e Bellingham è un fenomeno (10 gol in 10 partite): 4-0 all'Osasuna

Il Real Madrid di mister Ancelotti, eurorivale europea del Napoli, cala il poker contro l'Osasuna nel match valido per il nono turno de LaLiga.

Il Real Madrid di mister Ancelotti, eurorivale europea del Napoli, cala il poker contro l'Osasuna nel match valido per il nono turno de LaLiga. A decidere la sfida del Bernabéu, ancora una volta, è stato lo scatenato Jude Bellingham, a segno al 9' e al 54'. Ci hanno pensato poi Vinicius Juniors al 65' e Joselu al 70' a chiudere definitivamente l'incontro, permettendo ai blancos di superare nuovamente il Girona e blindare per il momento il primo posto in solitaria in classifica.

Il talento inglese, arrivato a quota 8 reti soltanto ne LaLiga (10 contando anche la Champions), ha già eguagliato il suo record personale di gol in campionato (8 l'anno scorso in Bundesliga col Borussia Dortmund).

Venerdì 6 ottobre

Athletic - Almeria 3-0

Sabato 7 ottobre

Cadice - Girona 0-1

Real Madrid - Osasuna 4-0

Maiorca - Valencia

Siviglia - Rayo Vallecano

Villarreal - Las Palmas

Domenica 8 ottobre

Atlético Madrid - Real Sociedad

Alavés - Betis

Celta - Getafe

Granada - Barcellona

Classifica

Real Madrid 24 *

Girona 22 *

Barcellona 20

Athletic 17*

Atlético 16 **

Real Sociedad 15

Beits 12

Rayo Vallecano 12

Valencia 10

Osasuna 10 *

Getafe 9

Cadice 9 *

Villarreal 8

Las Palmas 8

Siviglia 7 **

Maiorca 7

Alavés 7

Celta 5

Granada 5

Almeria 3*

*Una partita in più

** Una partita in meno