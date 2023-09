Rigore per il Napoli, ma dopo il Var l'arbitro cambia idea

Al 33' calcio di rigore per il Napoli!

Al 33' calcio di rigore per il Napoli! Kvaratskhelia converge da sinistra e va al centro. Sulla deviazione il portiere respinge, poi contatto tra Osimhen e Niakaté e il nigeriano non riesce a ribattere. L'arbitro indica il dischetto. Gözübüyük, però, viene richiamato al monitor, va a vedere di nuovo l'azione e cambia giustamente la decisione: no penalty, è fallo di Osimhen su Niakaté.