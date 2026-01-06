Rosenior sarà al Maradona? Il tecnico: "Ho un accordo verbale col Chelsea"

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - C'e' un accordo verbale tra Liam Rosenior, tecnico dello Strasburgo, e il Chelsea per il salto di panchina, dal piccolo club della Ligue 1 alla societa' londinese. Rosenior ha infatti dichiarato di aver "accettato verbalmente" di diventare il prossimo allenatore del Chelsea: "E' un'opportunità che non posso rifiutare". "Sembra che sarò il prossimo allenatore di quella squadra", ha dichiarato in una conferenza il 41enne tecnico inglese, individuato da subito come il principale candidato a sostituire Enzo Maresca. Strasburgo e Chelsea sono di proprietà dello stesso consorzio, BlueCo.

L'ex allenatore dell'Hull City, che non ha esperienza di allenatore in Premier League, diventerà il quarto allenatore a tempo indeterminato del Chelsea da quando BlueCo ha preso il controllo dei londinesi nel 2022. Il Chelsea non ha ancora confermato la nomina, ma ha avuto colloqui con Rosenior a Londra ieri. Rosenior da parte sua affermato di aver voluto annunciare personalmente la notizia a Strasburgo a causa dei suoi profondi sentimenti per il club. "Tutto è concordato e probabilmente si concretizzerà nelle prossime ore", ha dichiarato. "Sono qui perché tengo a questo club e ho ritenuto giusto rispondere fisicamente alle domande oggi prima di andare via". (ANSA).