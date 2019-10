Salisburgo, ag. Stankovic: "Il suo infortunio un problema per Marsch. Napoli intelligente alla Red Bull Arena..."

A Radio Marte è intervenuto Max Hagmayr, agente tra gli altri di Stankovic, portiere del Salisburgo infortunatosi ieri contro il Napoli, ed anche Ulmer e Lazaro: "Ho seguito Stankovic, è stata una giornata dura. Ha subito un problema muscolare serio ieri nel match contro il Napoli, si tratta di uno strappo e dovrà stare fuori circa un mese. E' un problema sia per il Salisburgo che per la Nazionale austriaca che dovranno fare a meno del portiere titolare.

Salisburgo e Napoli si sono affrontate in una gara divertente, hanno giocato entrambe davvero bene, ma il Napoli ci ha messo grande intelligenza perchè ha rispettato e lasciato sfogare il Salisburgo, ma poi lo ha colpito. E' stata una sfida alla pari, decisa dalle individualità, Mertens su tutti.

Haaland? E' un ragazzo straordinario soprattutto per la mentalità che ha, pur essendo così giovane. E' un professionista, è pronto e potrebbe giocare in ogni club, ma il Salisburgo lo sta aiutando molto perchè la squadra gioca per lui e lo spinge a crescere sempre di più".