Salisburgo, Marsch: "Napoli flessibile, guarderemo tutte le 10 gare che ha giocato per decifrarlo"

Jesse Marsch, allenatore del Salisburgo, ai microfoni del quotidiano austriaco Krone s'è così espresso sul Napoli: "Si tratta di una squadra estremamente flessibile e, come tutte le italiane, si difende molto bene. E' la formazione che ha di più il pallone in Serie A, una formazione molto complicata da decifrare. Noi da loro possiamo imparare molto. Guarderemo tutte le partite che hanno giocato in questa stagione, tutt'e dieci".