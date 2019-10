Salisburgo, Szoboszlai: "Col Napoli assente per turnover, nessun problema con Marsch. Abbiamo grandi obiettivi..."

Dominik Szoboszlai non ha preso parte al match della Red Bull Arena tra Salisburgo e Napoli. Scelta legata al turnover, come spiegato dallo stesso giocatore in un'untervista ai microfoni di Nemzeti Sport: "Chiunque guardi le nostre partite può vedere chiaramente che il nostro allenatore sta optando per la rotazione a causa della costante tensione. Ecco perché non giochiamo quasi mai nella stessa formazione. Finora sono stato nella formazione iniziale per ogni partita importante, questa volta ho fatto una pausa, non è successo altro, non è niente di speciale. Abbiamo grandi obiettivi, molti buoni giocatori che vogliono tutti essere usati. Questa è la chiave del nostro sviluppo. Napoli? Dall'esterno è molto più facile criticare e vedere gli errori. Abbiamo giocato bene. Se non avessimo subito il gol dopo il pareggio, avremmo portato a casa almeno un pareggio. Qualificazione? Non sarà facile, ma dovremmo vincere almeno due partite su tre. Alla fine vedremo..."