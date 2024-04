"Se a Yamal non andrà bene, finirà ai semafori”. Le scuse non bastano a Burgos, licenziato

In Spagna ha destato grande scalpore nelle ultime ore una battuta infelice di German Burgos.

El Mono ha detto: "Se non dovesse andare bene, finirà ai semafori". Un commento che ha provocato risate tra i commentatori e grande indignazione in tutto il mondo, per i connotati razzisti che porta con sé. I blaugrana hanno immediatamente reagito, annunciando che nessuno dei calciatori avrebbe parlato ai microfoni di Movistar dopo l'incredibile offesa. L’ex portiere, opinionista per la piattaforma iberica Movistar, si era giustificato adducendo a una battuta, ma la polemica è divampata troppo velocemente e in maniera esponenziale, così la tv non ha avuto altra scelta che licenziare l'ex vice di Simeone.