Sheriff-Inter, le formazioni ufficiali: Dimarco e Vidal dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Sheriff Tiraspol-Inter, match in programma alle 21 valido per il gruppo D di Champions League. Simone Inzaghi conferma in blocco la difesa titolare, con Skriniar e Bastoni ai lati di De Vrij. A centrocampo invece qualche sorpresa: a sinistra c'è Dimarco e non Ivan Perisic, al centro con Barella e Brozovic ecco Arturo Vidal con Calhanoglu in panchina. A destra c'è Darmian. Davanti torna dal 1' Lautaro Martinez con Edin Dzeko. Queste le formazioni ufficiali di Sheriff-Inter:

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Dzeko