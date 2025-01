Ufficiale Sporting-Bologna, le formazioni: Iling Jr, Fabbian e Ndoye alle spalle di Castro

Congedarsi dalla Champions con il sorriso. Il Bologna saluta la coppa dalle grandi orecchie in casa dello Sporting Lisbona. La squadra di Vincenzo Italiano, nonostante i quattro punti conquistati nelle ultime due gare frutto del pari contro il Benfica e del successo contro il Borussia Dortmund, non può raggiungere il 24° posto in classifica che vale la qualificazioni ai playoff. La voglia però di concludere col sorriso c'è e magari giocare anche uno scherzetto ai biancoverdi lusitani che cercano un successo per avere la certezza del passaggio agli spareggi.

Rui Borges si affida a Harder al centro dell'attacco supportato da Catamo, Trincao e Quenda sulla linea dei trequartisti. In cabina di regia spazio a Hjulmand e Debast con Fresnedam, Diomande, Gonçalo Inacio e Araujo a formare il pacchetto difensivo a protezione della porta di Israel. Risponde Vincenzo Italiano con uno schieramento speculare con Castro centravanti supportato da Iling Jr a destra, Fabbian al centro e Ndoye a sinistra. In cabina di regia Ferguson e Pobega. In porta c'è Ravaglia con Holm a destra, Miranda a sinistra e la coppia centrale formata da Beukema e Casale. Di seguito le formazioni ufficiali.

SPORTING (4-2-3-1): Israel; Fresneda, Diomande, Goncalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Debast; Catamo, Trincao, Quenda; Harder. All. Rogers.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Ferguson, Pobega; Iling Jr, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.