"Storico crollo. Ajax umiliata e spazzata via", la stampa olandese commenta il KO col Napoli

Sconfitta che passerà alla storia per l'Ajax, un tennistico 1-6 contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di gaetano.mocciaro

Sconfitta che passerà alla storia per l'Ajax, un tennistico 1-6 contro il Napoli. Ecco come la stampa olandese ha reagito all'incredibile notte della "Johann Cruijff Arena": "Storico crollo europeo per l'Ajax" titola il De Telegraaf che aggiunge: "Gli amsterdammers spazzati via dal Napoli". AD non cambia la sostanza: "Sconfitta storica per l'Ajax. Il Napoli umilia gli amsterdammers in Champions League" ed evidenzia le parole del tecnico Alfred Schreuder: "La differenza a livello di qualità era troppa". Per Voetbal International: "Il Napoli causa una storica sconfitta a un Ajax incredibilmente debole".