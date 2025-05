Super-PSG, Inter totalmente dominata: 2-0 a fine primo tempo

All'Allianz Arena è un primo tempo totalmente a senso unico e non solo per il risultato. Dopo 45 minuti il Paris Saint-Germain è in vantaggio 2-0 sull'Inter grazie ai gol di Hakimi e Doué, ma in generale la squadra di Luis Enrique è in totale controllo del match: 62% di possesso palla e 13 tiri a 2, sfiorando più volte il tris. Gli uomini di Simone Inzaghi dovranno fare qualcosa in più per provare a riprenderla, sin ora pericolosi solo in un paio di situazioni da calcio d'angolo.