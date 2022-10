Terremoto in casa PSG: Mbappè e il ds Campos hanno chiesto di andar via

Kylian Mbappè non è l'unico tesserato del PSG ad aver chiesto al presidente Al Khelaifi di esser liberato

Kylian Mbappè non è l'unico tesserato del PSG ad aver chiesto al presidente Al Khelaifi di esser liberato perché sentitosi tradito dopo alcune promesse fatte in estate, al momento del rinnovo del contratto, e poi non mantenute. Come riporta 'Le Parisien', anche l'uomo mercato Luis Campos - molto legato all'attaccante francese classe '98 - ha chiesto di andare via se non cambierà lo status quo all'interno del club.