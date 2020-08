Tutto quello da sapere sul Napoli: il Barça pubblica un focus sul suo sito

Ormai ci siamo, è partito il countdown alla sfida di Champions tra Barcellona e Napoli, match valevole per gli ottavi di finale. Il sito ufficiale dei blaugrana ha voluto fare un attento focus sul Napoli imbattuto in Europa: "Nella fase a gironi della competizione, gli azzurri sono rimasti imbattuti. Due pareggi in trasferta, contro Liverpool e Genk, e una vittoria alla in campo esterno col Salisburgo"

Un nuovo allenatore. "Lo scorso dicembre, Gennaro Gattuso ha sostituito Carlo Ancelotti sulla panchina napoletana. Il buon percorso della fase a gironi della Champions League non ha nascosto i risultati dannosi in Serie A. Sette partite senza vittoria hanno portato al cambio di timone. Un cambiamento che, all'inizio, non ha prodotto effetti positivi nei risultati Tuttavia, la mentalità da combattente di Gattuso ha fatto cambiare la situazione. Dall'undicesima posizione alla sesta. Il Napoli è tornato fiducioso, come ha dimostrato all'andata proprio contro i blaugrana. In Serie A, dopo l'interruzione dovuta al coronavirus, il Napoli ha perso la sesta posizione sul Milan, tuttavia, nell'ultimo turno di campionato la vittoria sulla Lazio (3-1) li ha motivati. "Sono contento della prestazione della squadra", ha detto Gattuso in conferenza stampa dopo la partita".

La squadra con il maggior possesso in Serie A. "Con l'allenatore calabrese, la squadra ha guadagnato in forza difensiva per poi passare rapidamente all'attacco. Nonostante il cambiamento, ci sono state partite in cui il Napoli ha avuto il controllo totale della palla. La più alta percentuale di possesso (59%) e il maggior numero di passaggi nel campionato italiano (22.877) davanti alla Juventus".

Campioni di Coppa Italia. "In una stagione di alti e bassi in campionato, il Napoli si è proclamato campione in Coppa Italia, vincendo il trofeo il 17 giugno dopo aver battuto la Juventus ai rigori. Un titolo che ha aperto la strada alla fase a gironi della prossima stagione di Europa League".

Grandi nomi: Fabián Ruiz e Mertens. "A Fabián Ruiz viene data la libertà di dettare il gioco. Il centrocampista andaluso, con uno squisito piede sinistro, rompe facilmente la pressione e inizia la fase in attacco. Un giocatore a cui piace avanzare o imbucare passaggi superbi verso i suoi compagni di squadra, fattore che fa scattare la campanella di allarme per difese avversarie. Dries Mertens è il capocannoniere di tutti i tempi del club napoletano in tutte le competizioni, davanti a Hamsik e Maradona. Un ala convertita all'attacco".

Insigne, un dubbio "Il capitano del Napoli è stato sostituito per un problema fisico nell'ultima partita, ma Gattuso è ottimista. Se si riprende in tempo, l'allenatore potrà contare su tutta la sua squadra perché non ha altri problemi di infortuni. In effetti, l'interruzione obbligatoria della Champions League ha giovato al Napoli perché se la gara di andata fosse avvenuta il 18 marzo, tre giocatori avrebbero saltato il match: Maksimovic, Insigne e Demme.Oltre a Koulibaly, Meret e Malcuit che stavano seguendo il loro processo di recupero".