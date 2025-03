Uefa paga bonus Champions League: alle italiane 14 mln, ma sono quasi tutti per l'Inter

Nella giornata di oggi - riporta Calcio e Finanza - la UEFA ha effettuato nuovi pagamenti dei bonus inerenti ai risultati ottenuti dalle squadre in Champions League. Ricordiamo che tre italiane su quattro (Atalanta, Juventus e Milan) sono state eliminate nei turni a scontro diretto, lasciando l’Inter come unica protagonista, prima agli ottavi di finale e ora ai quarti.

Quello odierno, sottolinea sempre Calcio e Finanza, è il quarto pagamento riconosciuto dal massimo organo del calcio europeo in questa stagione, che prende in considerazione due diversi traguardi: la qualificazione al turno valido per i playoff e la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Ovviamente, fra i 24 club che hanno ricevuto pagamenti per questa fase della competizione ci sono anche quattro delle cinque società italiane protagoniste in Champions League in questa stagione: Atalanta, Inter, Juventus e Milan. Tutte insieme le italiane - si legge - hanno incassato dalla UEFA un totale di 14 milioni di euro, così suddivisi:

Inter: 11 milioni di euro (qualificazione agli ottavi di finale)

Atalanta:1 milione di euro (qualificazione ai playoff)

Juventus: 1 milione di euro (qualificazione ai playoff)

Milan:1 milione di euro (qualificazione ai playoff)

L’Inter dunque si posiziona davanti a tutti con 11 milioni, un milione a testa, invece per Atalanta, Juventus e Milan, nessuna delle quali è riuscita il successivo bonus da 11 milioni di euro.