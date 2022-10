UFFICIALE - Ajax-Napoli, Di Lorenzo nominato Player of the match dalla UEFA

Giovanni Di Lorenzo è il Player of the Match di Ajax-Napoli.

Giovanni Di Lorenzo è il Player of the Match di Ajax-Napoli. Il capitano azzurro ha segnato la rete del provvisorio 1-2 che ha avviato poi la goleada. Per l'Osservatorio Tecnico UEFA il giocatore si è distinto negli uno contro uno. La sua leadership e il suoi movimenti hanno spinto la squadra in avanti e si è mostrato anche forte difensivamente.