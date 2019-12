UFFICIALE - Barcellona, prestito per il giovane Alena: giocò titolare con l'Inter

Trasferimento in uscita per il Barcellona, prossimo avversario agli ottavi di Champions League per il Napoli. Carles Alena è un nuovo giocatore del Betis Siviglia. Il classe '98 di Mataro, passa agli andalusi in prestito fino a fine stagione dalla squadra catalana dove è cresciuto sin dai primi passi calcistici. Il giocatore era stato uno dei titolari nella gara dei gironi di Champions contro l'Inter.