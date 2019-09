UFFICIALE - Champions, Mediaset annuncia le sei gare in chiaro: si parte col Napoli

Ad una manciata di giorni dal via della fase a gironi di UEFA Champions League Mediaset ha ufficializzato quelle che saranno le partite trasmesse in diretta TV in chiaro su Canale 5, una a giornata: la novità, rispetto alla scorsa stagione dove andavano sulla Rai, è che si passa alla prima scelta del martedì e non più del mercoledì. Il Napoli sarà trasmesso soltanto una volta (due volte l'Inter, due volte la Juventus, una volta l'Atalanta), nell'esordio con il Liverpool. Di seguito l'elenco completo:

Napoli-Liverpool (1ª giornata Gruppo E) martedì 17 settembre ore 21 – diretta TV Canale 5 e Sky Sport

Juventus-Bayer Leverkusen (2ª giornata Gruppo D) martedì 1 ottobre ore 21 – diretta TV Canale 5 e Sky Sport

Manchester City-Atalanta (3ª giornata Gruppo C) martedì 22 ottobre ore 21 – diretta TV Canale 5 e Sky Sport

Borussia Dortmund-Inter (4ª giornata Gruppo F) martedì 5 novembre ore 21 – diretta TV Canale 5 e Sky Sport

Juventus-Atlético Madrid (5ª giornata Gruppo D) martedì 26 novembre ore 21 – diretta TV Canale 5 e Sky Sport

Inter-Barcellona (6ª giornata Gruppo F) martedì 10 dicembre ore 21 – diretta TV Canale 5 e Sky Sport