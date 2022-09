UFFICIALE - Liverpool, i 21 convocati di Klopp per il Napoli: rientra Thiago, out in 5

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha diramato la lista dei convocati

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha diramato la lista dei convocati. Sono 21 i giocatori scelti per l'esordio stagionale in Champions League. Rientra Thiago Alcantara ma le assenze a centrocampo, da Henderson a Keita, restano il principale problema per i Reds in vista del debutto. Out anche Alex Oxlade-Chamberlain, Fabio Carvalho e il difensore Konatè. Di seguito l’elenco completo

Portieri: Alisson, Adrian, Davies

Difensori: Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Tsimikas, Phillips

Centrocampisti: Thiago, Arthur, Elliott, Milner, Bajcetic, Fabinho

Attaccanti: Salah, Nunez, Firmino, Diaz, Jota