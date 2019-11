UFFICIALE - Lo spagnolo Cerro Grande arbitrerà Liverpool-Napoli: la sestina completa

Sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande ad arbitrare la sfida Liverpool-Napoli in programma mercoledì ad Anfiled, match che potrebbe essere decisivo per il passaggio del turno degli azzurri in Champions League. Questa la sestina completa.

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande (ESP)

ASSISTENTI: Juan Carlos Yuste Jimenez - Roberto Alonso Fernandez

IV: Jose Luis Munuera Montero

VAR: Jose Maria Sanchez Martinez

AVAR: Ricardo de Burgos Bengoetxea