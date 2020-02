UFFICIALE - Napoli-Barcellona, designato l'arbitro Brych! Ecco la sestina tedesca che sarà al San Paolo

Sarà Felix Brych l'arbitro di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma per martedì prossimo. Il fischietto tedesco sarà coadiuvato da Mark Borsch e Stefan Lupp, assistenti; Bastian Danker, VAR; Marco Fritz, AVAR; Harm Osmers, quarto uomo. Una sestina completamente teutonica per la sfida tra un'italiana e una spagnola.