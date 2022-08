UFFICIALE - Napoli-Liverpool sarà trasmessa da Amazon Prime Video

L'emittente ha svelato le sei partite delle italiane che saranno trasmesse durante la fase a gironi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il debutto del Napoli nella prossima Champions League, in programma per il 7 settembre prossimo allo stadio Diego Armando Maradona contro il Liverpool, sarà visibile su Amazon Prime Video. L'emittente ha svelato le sei partite delle italiane che saranno trasmesse durante la fase a gironi, facendo sapere che per la prima giornata saranno proprio gli azzurri a prendersi la scena.