UFFICIALE - Per i Rangers il campionato riprende: tutto regolare dopo i funerali della Regina

E' notizia del giorno lo spostamento - in avanti di 24 ore - della partita di Champions League tra Rangers e Napoli. Intanto in Scozia la Lega ha fatto sapere che il campionato, sospeso in questo weekend a causa della morte della Regina Elisabetta II, riprenderà dopo i funerali fissati per lunedì 19 settembre.