UFFICIALE - Psg, che occasione per l’Atalanta: out Mbappè, Kurzawa e pure Verratti

Che occasione per l'Atalanta nel prossimo match di Champions League che vedrà di fronte la Dea contro il Paris Saint Germain. Proprio da Parigi giungono novità riguardo la rosa che sarà a disposizione di Tuchel: come comunicato dallo stesso club francese, anche per Marco Verratti è stato riscontrato un infortunio al polpaccio destro che ha causato danni muscolari, che dunque lo terranno fuori contro gli orobici. Il centrocampista italiano si aggiunge alle assenze già note di Mbappè e Kurzawa.