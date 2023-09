UFFICIALE - Real Madrid, niente da fare per Vinicius: salta il derby con l'Atletico

Assenza last minute di peso per il Real Madrid, atteso questa sera (ore 21 il fischio d’inizio) al derby in Liga contro i cugini dell’Atletico.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Assenza last minute di peso per il Real Madrid, atteso questa sera (ore 21 il fischio d’inizio) al derby in Liga contro i cugini dell’Atletico. Inizialmente incluso nella lista dei giocatori convocati per la sfida stracittadina al Wanda Metropolitano, l’asso della squadra Vinicius Junior è stato alla fine tirato fuori dal gruppo a disposizione di Ancelotti per questa sera e sarà un problema in meno per l'allenatore della controparte, Simeone. Lo comunica il Real Madrid, prossimo avversario del Napoli in Champions League.