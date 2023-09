UFFICIALE - Real Madrid, rientrano gli infortunati: Ancelotti recupera due big

Quest'oggi il Real Madrid ha recuperato pezzi importanti in vista della sfida di domani contro il Las Palmas.

Quest'oggi il Real Madrid ha recuperato pezzi importanti in vista della sfida di domani contro il Las Palmas. Carlo Ancelotti recupera pienamente Dani Carvajal che si è allenato con il gruppo e tornerà tra i convocati dopo aver superato il problema muscolare. S'è allenato in gruppo anche Vinicius Junior che potrebbe giocare i suoi primi minuti dalla fine di agosto per ritrovare la migliore condizione. I due titolari naturalmente ci saranno senza alcun dubbio contro il Napoli in Champions.