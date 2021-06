UFFICIALE - Uefa sospende procedimento contro Juventus, Real e Barcellona

L’Uefa sospende il procedimento sanzionatorio contro Juventus, Real Madrid e Barcellona per la Superlega. “A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF per una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione al progetto della cosiddetta “Superlega”, la Commissione di Appello UEFA ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso”. Lo ha reso noto l’Uefa.