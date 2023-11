Union Berlino, Diogo Leite: "Vogliamo risultato positivo, tanta sfortuna nelle 12 sconfitte"

Diogo Leite, difensore dell'Union Berlino, prossimo avversario del Napoli in Champions League, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport:





Diogo Leite, difensore dell'Union Berlino, prossimo avversario del Napoli in Champions League, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport:

L'Union arriva da 12 sconfitte di fila. Come si riparte?

"Facendo una grande partita a Napoli, mettendo in campo la nostra voglia e qualità. Serve un risultato positivo per ritrovare fiducia e uscire da questo momento no. Siamo stati anche sfortunati, vincere in Champions darebbe una carica in più".

Domani al Napoli mancherà ancora Osimhen: che impressione le ha fatto la squadra di Garcia?

"Il Napoli è un’ottima squadra e ha giocatori di talento. Gioca bene, muove la palla: dobbiamo essere concentrati e convinti per riuscire ad arginarli e costruirci occasioni per vincere. Osimhen è uno dei migliori attaccanti al mondo, però ci sono tanti che sanno come sostituirlo".

Tipo Kvaratskhelia.

"Molto forte nell’uno contro uno, dribbling e imprevedibilità, può cambiare la partita con una giocata: giocatore di grande livello, dobbiamo essere bravi a non concedergli opportunità, bisogna fare una grande prova di squadra: solidi dietro e coraggiosi davanti, per puntare alla vittoria".