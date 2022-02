Villarreal, Albiol: "Juve sta soffrendo, ma è fortissima. In futuro mi vedo allenatore"

"La Juve resta fortissima. E poi i suoi giocatori sanno cosa serve a livello di mentalità in Champions". Parola di Raul Albiol, che i bianconeri li conosce benissimo. Il difensore spagnolo del Vilarreal ha parlato al canale A Punt, anche del suo futuro: "Mi vedo allenatore. Oggi l'importante è vincere in casa, non importa il risultato. Sappiamo che partita ci attende: la Juve è arrivata quarta e in questo campionato soffre, ma è pur sempre una squadra abituata a vincere".