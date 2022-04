Villarreal in semifinale, Albiol perfetto: 7.5 in pagella per l'ex Napoli

Il Villarreal pareggia 1-1 all'Allianz Arena col Bayern Monaco e si qualifica per le semifinali di Champions League, dove affronterà la vincente di Liverpool-Benfica.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Villarreal pareggia 1-1 all'Allianz Arena col Bayern Monaco e si qualifica per le semifinali di Champions League, dove affronterà la vincente di Liverpool-Benfica. Per gli spagnoli sugli scudi l'ex difensore del Napoli Raul Albiol, che per Tmw in pagella merita un bel 7,5 - Leone vecchio fa buon branco: perfetto, seppure un tocco truffaldino faccia segnare Lewandowski si mangia il polacco per i restanti 98 minuti. Il tempo che passa è relativo, ne è la prova.