Villarreal, l’ex azzurro Albiol: "Bravi a sfruttare le occasioni e non cambiare atteggiamento"

"La partita è stata molto equilibrata, loro nel primo tempo hanno creato più occasioni di noi".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il 3-0 rifilato alla Juventus e la qualificazione ai quarti di Champions League, Raul Albiol, capitano del Villarreal ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Penso che lo 0-3 è troppo alla fine, loro dovevano attaccare per recuperare e noi abbiamo fatto altri due gol. La partita è stata molto equilibrata, loro nel primo tempo hanno creato più occasioni di noi. Abbiamo aspettato il nostro momento e abbiamo approfittato. In Champions il minimo errore lo paghi, il rigore a favore nostro dell’1-0 è stato pesante per la Juventus.

Meglio della Juve sul piano fisico? “Tra andata e ritorno sono state due partite molto diverse e ad avere la meglio è chi approfitta delle occasioni. Loro nel primo tempo ne hanno avute 2-3 chiare e hanno sbagliato, noi abbiamo continuato con il nostro atteggiamento e siamo usciti bene alla fine. Durante questa settimana avevamo preparato bene la partita, sapevamo che la Juventus era una squadra forte e con storia. Sapevamo di dover soffrire e nel primo tempo abbiamo sofferto tanto".