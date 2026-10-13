Ufficiale Villarreal, shock Gulacsi! Rapina a mano armata davanti alla famiglia: salta il Napoli

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Rapina a mano armata in casa di Gulacsi: il portiere del Villarreal salta la sfida di Champions contro il Napoli.

Brutta disavventura per Peter Gulacsi, portiere del Villarreal, a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Napoli di Massimiliano Allegri. L'estremo difensore ungherese è stato vittima di una rapina a mano armata nella propria abitazione, situata in una zona residenziale nei pressi di Valencia. L'episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata, mentre il calciatore si trovava in casa insieme alla moglie e ai due figli. Fortunatamente nessuno dei presenti è rimasto ferito, ma il forte shock subito ha portato il portiere a rinunciare alla partita di questa sera. Al suo posto, tra i pali del Villarreal, giocherà Luiz Junior.

Villarreal-Napoli, il comunicato ufficiale sulla rapina a Gulacsi

Il club spagnolo ha confermato l'accaduto attraverso una nota ufficiale, spiegando le ragioni dell'assenza del portiere nella sfida europea contro gli azzurri: “Il portiere del Villarreal CF, Peter Gulacsi, è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua abitazione nelle prime ore di questa mattina, mentre si trovava con la sua famiglia. Fortunatamente, nessuno dei presenti è rimasto ferito. A causa dell'impatto di questa situazione, il giocatore non sarà disponibile per la partita di stasera”. Le autorità sono state immediatamente informate e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della rapina. Il Villarreal non ha diffuso ulteriori dettagli sull'episodio, confermando soltanto che il calciatore e i suoi familiari sono rimasti illesi.