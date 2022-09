Zielinski si fa parare due rigori! Sul primo penalty McGregor si muove prima, Rangers in 10

Che occasione sciupata per il Napoli!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Succede di tutto a Ibrox. Al 55' rigore per il Napoli: palla in profondità per Simeone, che porta palla, arriva in area e viene steso da Sands: fallo e secondo giallo per il difensore dei Rangers che viene espulso. Zielinski batte il calcio di rigore e sceglie l'angolo alla sua sinistra: McGregor intercetta, poi sulla ribattuta c'è Politano che si fa trovare pronto e ribadisce in rete! Gol annullato perchè Politano entra in area prima del tiro del polacco, ma l'arbitro fa ripetere perché anche il portiere si muove prima. Batte di nuovo Zielinski che sceglie lo stesso angolo, McGregor fa lo stesso e ci arriva di nuovo. Che occasione sciupata per il Napoli!