Conference, il Chelsea cade in casa ma va in semifinale! Fuori a sorpresa il Rapid Vienna

Il Chelsea è in semifinale di Conference League, ma non è stata una grande prestazione dei Blues Stamford Bridge. Sotto dopo appena dieci minuti per il rigore concesso al Legia Varsavia poi realizzato da Pekhart, è arrivato il pareggio momentaneo di Cucurella su suggerimento magico di Jadon Sancho. Nella ripresa però troppo bassi i ritmi della banda di Maresca, che si è fatta bucare nuovamente dagli avversari con la rete del 2-1 di Kapuadi. Se la squadra londinese stacca il pass per il turno successivo del torneo è solo merito del risultato sancito all'andata fuori casa (3-0).

Il Rapid Vienna, invece, viene ribaltato. Dopo aver riportato in parità il match nel round di ritorno dei quarti di Conference League con il risultato di 2-1 nei tempi regolamentari, il Djurgarden ha subito allungato non appena cominciato il supplementare: contro gli austriaci ridotti in 10 uomini dal sesto minuto di gioco, Gulliksen con un gol in buca d’angolo trova il 3-1 degli svedesi in trasferta. La chiude sempre Gulliksen, che in arrivo a rimorchio su ripartenza del Djurgarden piazza un destro imprendibile in fondo alla porta (105') per il 4-1 che garantisce la semifinale di Conference League storica per la ciurma svedese di Jani Honkavaara. Saltano i nervi nel finale al Rapid, Raux-Yao si fa espellere al 110mo minuto e gli austriaci chiudono il match in nove contro undici, uscendo a testa bassa e con tanta rabbia in corpo dal torneo europeo.

I risultati

Jagiellonia-Real Betis 1-1 (1-3)

Fiorentina-Celje 2-2 (4-3)

Chelsea-Legia Varsavia 1-2 (4-2)

Rapid Vienna-Djurgarden 1-4 (2-4)

Il programma delle semifinali di Conference League

Giovedì 1 maggio ore 21, gare di andata

Real Betis-Fiorentina

Chelsea-Djurgarden

Giovedì 8 maggio ore 21, gare di ritorno

Fiorentina-Real Betis

Djurgarden-Chelsea