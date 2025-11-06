Conference, Jovic evita la figuraccia all’AEK Atene: tutti i risultati delle 18.45
Di seguito i risultati delle partite delle 18.45 di Conference League. Tre squadre al momento al comando a punteggio pieno: il Mainz che ha battuto la Fiorentina all'ultimo secondo, il Celje che ha vinto anch'esso in rimonta contro il Legia e il Samsunspor che ha avuto vita facile contro i maltesi dell'Hamrun Spartans, allenati da Giacomo Modica. Luka Jovic evita all'AEK Atene un'umiliante sconfitta in casa contro i modesti irlandesi dello Shamrock Rovers. Di seguito tutti i risultati:
AEK Atene - Shamrock Rovers 1-1
21' rig. Burke (S), 86' rig. Jovic (A)
AEK Larnaca - Aberdeen 0-0
Celje - Legia Varsavia 2-1
17' Urbanski (L), 72' Iosifov (C), 77' Karnicik (C)
KuPS - Slovan Bratislava 3-1
3' Marcelli (S), 41' Antwi (K), 48' Pennanen (K), 81' Oksanen (K)
Mainz - Fiorentina 2-1
16' Sohm (F), 68' Hollerbach (M), 90' +5 Lee Jae-Sung (M)
Noah - Sigma Olomouc 1-2
10' Slavicek (S), 21' Mulahusejnovic (N), 24' Sylla (S)
Samsunspor - Hamrun Spartans 3-0
18' Holse, 58' Kilinc, 77' Marius
Shakhtar Donetsk - Breidablik 2-0
28' Bondarenko, 66' Kaua Elias
Sparta Praga - Rakow 0-0
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro