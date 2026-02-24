Chiffi ora sarà Var in Europa: due gare e domani sarà a Madrid

di Fabio Tarantino

Chiffi, arbitro di Atalanta-Napoli, dovrebbe restare fermo per un turno dopo gli errori di Bergamo. Ma intanto sarà molto impegnato in questo weekend per le coppe europee.

Chiffi infatti sarà VAR stasera in Newcastle-Qarabag a Massa e domani nel caldissimo Real-Benfica a Vincic, insomma due partite di cartello e per lui subito due impegni internazionali dopo gli errori in Serie A. 