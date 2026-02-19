La Fiorentina passa in Polonia e ipoteca gli ottavi: tris allo Jagiellonia

La Fiorentina mette in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di Conference League, superando lo Jagiellonia con un netto 0-3 nell'andata dei playoff. Dopo un primo tempo avaro di emozioni e condizionato dal gelo, dove le trame di gioco faticavano a decollare e le uniche fiammate portavano la firma di Gosens e Fabbian, la squadra toscana ha cambiato marcia nella ripresa. La pazienza dei ragazzi di Vanoli è stata premiata al 53' da Ranieri: l'ex capitano, tornato a indossare la fascia per l'occasione, ha sbloccato il match con un colpo di testa su assist di Fazzini, approfittando di un'incertezza del portiere di casa Abramowicz.

Il vantaggio ha trasformato la partita. Dopo aver fallito il raddoppio con Fortini e aver tremato per un palo colpito dal polacco Wdowik su punizione, la Fiorentina ha definitivamente preso il largo grazie alla qualità dei singoli. Una perla su punizione di Mandragora, che ha pennellato il pallone sotto l'incrocio dei pali, ha gelato le residue speranze dello Jagiellonia, aprendo praterie nella difesa di casa. Nel finale Piccoli ha sigillato il risultato trasformando con freddezza un calcio di rigore conquistato all'81'. Questo successo esterno permette così alla Fiorentina di guardare al match di ritorno con estrema serenità