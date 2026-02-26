Conference, i risultati: non solo la Fiorentina, ecco chi passa il playoff

Conference, i risultati: non solo la Fiorentina, ecco chi passa il playoffTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:34Conference League
di Francesco Carbone

Non solo Fiorentina-Jagiellonia. Nella serata di Conference League si sono giocate altre tre gare valide per il ritorno del playoff, con altrettante squadre qualificate. Di seguito tutti i risultati e i marcatori:

Celje-Drita 3-2 (19' e rig. 43' Seslar, 23' Hrka, 26' Krasniqi, 51' Dabiqaj) 6-4 finale
Rijeka-Omonia 3-1 (13' Tankovic, 52' e 67' Fruk, 79' Adu Adjei) 4-1 finale
Samsunspor-Shkendija 4-0 (53' rig. Ntcham, 71' Ndiaye, 79' e 92' Marius) 5-0 finale