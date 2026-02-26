Figuraccia Fiorentina: perde 4-2 in casa con lo Jagiellonia ma va agli ottavi di Conference
La Fiorentina approda con grande sofferenza agli ottavi di finale di Conference League, eliminando lo Jagiellonia nonostante la sconfitta per 4-2 nel ritorno dei playoff. Il match è stato molto complicato per i viola, che solo nei tempi supplementari riescono a trovare le reti di Fagioli e Fabbian, evitando una clamorosa eliminazione. Lo Jagiellonia parte con grande intensità e, approfittando di una Fiorentina probabilmente già concentrata sul campionato, riesce a riaprire la qualificazione nel primo tempo grazie a due gol di Mazurek, il secondo fortunosamente deviato da Comuzzo, che lascia completamente immobile Lezzerini.
La rimonta nei supplementari
La ripresa sembra ancora più complicata per la Fiorentina: dopo pochi minuti Pululu, servito da Pozo, serve ancora Mazurek che completa la tripletta, mettendo ulteriormente in difficoltà i viola. A questo punto Vanoli inserisce i titolari Fagioli e Solomon, permettendo alla squadra di riprendere il controllo del gioco. Dopo un tempo in cui le azioni si limitano a pochi pericoli, nei supplementari arrivano finalmente i gol che regalano il passaggio del turno: prima Fagioli sblocca il punteggio, poi Fabbian finalizza su un tiro di Kean, completando la rimonta. Solo negli ultimi minuti lo Jagiellonia trova il 4-2 con Imaz, approfittando di un errore di De Gea, ma non basta a cambiare l’esito del match: la Fiorentina passa il turno tra il sollievo e il fiato sospeso dei tifosi presenti al Franchi.
