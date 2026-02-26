Ufficiale Conference League, tutti i risultati: ecco le squadre che accedono agli ottavi

AZ Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc e Lech Poznań sono le quattro squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale di Conference League. I match di ritorno dei playoff, disputati dalle ore 21, hanno sancito il passaggio del turno di queste compagini, confermando i risultati della prima gara e permettendo ai club di avanzare nella competizione europea. (Qui i finali e i verdetti delle gare giocate alle 18:45)

I risultati di Conference League delle 21

AZ Alkmaar-Noah 4-0 (50' Daal, 39' e 54' Mijnans, 91' Jensen) 4-1 finale

Crystal Palace-Zrinjski 2-0 (36' Lacroix, 93' Guessand) 3-1 finale

Losanna-Sigma Olomuc 1-2 (22' Sip, 35' Janneh, 44' Rusek) 2-3 finale

Lech Poznan-KuPS 1-0 (65' Rodriguez) 3-0 finale