Ufficiale

Fiorentina-Jagiellonia, le formazioni: l'obiettivo Fortini cambia posizione

Fiorentina-Jagiellonia, le formazioni: l'obiettivo Fortini cambia posizioneTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:24Conference League
di Pierpaolo Matrone

La Fiorentina ospita al Franchi lo Jagiellonia per il ritorno del playoff di Conference League. Il fischio di inizio alle 18:45, si riparte dello 0-3 che la squadra viola ottenne una settimana fa a Bialystok. Queste le formazioni ufficiali del match.

FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Ndour; Fortini, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. A disposizione: De Gea, Leonardelli, Ranieri, Gudmundsson, Harrison, Solomon, Kean, Fagioli, Kouadio, Balbo, Bonanno, Parisi. Allenatore: Paolo Vanoli.

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanchuk; Pozo, Imaz, Jozwiak; Pululu. A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Drachal, Rallis, Konstantopoulos, Montoia, Flach, Szmyt, Sylla. Allenatore: Adrian Siemieniec.