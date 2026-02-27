Ufficiale
Conference League, sorteggiati gli ottavi: Fiorentina di nuovo in Polonia
TuttoNapoli.net
La Fiorentina proseguirà il suo percorso in Conference League con la doppia sfida contro il Rakow. E' questa la decisione arrivata dal sorteggio di Nyon per quel che riguarda la squadra di Paolo Vanoli reduce dal complicatissimo playoff contro lo Jagiellonia. In caso di successo sui polacchi e avanzamento ai quarti, la Fiorentina troverebbe la vincente della sfida fra Crystal Palace e AEK Larnaca.
Il sorteggio degli ottavi di Conference League:
Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar - Sparta Praga
Crystal Palace - AEK Larnaca
Fiorentina - Rakow
Samsunspor - Rayo Vallecano
Celje - AEK Atene
Sigma Olomouc - Mainz
Rijeka - Strasburgo
