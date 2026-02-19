Playoff Conference, i risultati delle 21: il Celje vince al 94’! Rijeka e Samsunspor di misura
Sono terminate le sfide serali d'andata dei playoff di Conference League. Tra Celje e Drita va di scena un match pirotecnico. Gli sloveni assaporano la vittoria, subiscono la rimonta kosovara dal doppio vantaggio fino al 2-2, ma riescono a far esplodere lo stadio proprio al 94' grazie alla rete decisiva di Poplatnik, che sigilla un sofferto 3-2. Sorride anche il Rijeka, a cui basta un acuto di Adu Adjei per piegare l'Omonia e presentarsi al ritorno con un prezioso, seppur minimo, vantaggio da difendere in trasferta. Discorso qualificazione ancora apertissimo tra Shkendija e Samsunspor, con i turchi che riescono a spuntarla di misura e costringeranno gli avversari alla rimonta nel secondo round. Chi invece può già guardare con estrema fiducia agli ottavi è la Fiorentina, che espugna 3-0 il campo dello Jagiellonia.
I finali delle 18:45 di Conference League
KuPS - Lech 0-2: 9' Kozubal (L), 41' Ismaheel (L)
Noah - AZ Alkmaar 1-0: 53’ Hambardzumyan (N)
Sigma Olomouc - Losanna 1-1: 22' Butler-Oyedeji (L), 58’ Sturm (S)
Zrinjski - Crystal Palace 1-1: 44' Sarr (C), 55’ Abramovic (Z)
I finali delle 21:00
Drita - Celje 2-3
Jagiellonia - Fiorentina 0-3
Omonia - Rijeka 0-1
Shkendija - Samsunspor 0-1
