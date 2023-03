Conference League, il sorteggio dei quarti: urna benevola per la Fiorentina!

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Tempo di sorteggio anche per la Fiorentina, impegnata nei quarti di finale di Conference League, con le gare di andata che verranno giocate il 13 aprile e quelle di ritorno il 20 dello stesso mese. Lech Poznan per i viola, che giocheranno la prima gara in Polonia.

Questo il quadro completo.

Lech Poznan-Fiorentina

Gent-West Ham

AZ Alkmaar-Anderlecht

Basilea-Nizza