Fiorentina-AEK Atene, le formazioni: fuori Kean, Vanoli si affida a Gudmundsson-Dzeko

Oggi alle 19:50Conference League
di Francesco Carbone

Tutto pronto alla Stadio Franchi per il quarto match del girone di Conference League tra la Fiorentina e l’AEK Atene. Fischio di inizio alle ore 21:00. Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Dzeko.
Allenatore: Paolo Vanoli

AEK ATENE (4-2-3-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Pineda, Pereyra; Gacinovic, Marin, Koita; Jovic.
Allenatore: Marko Nikolic.