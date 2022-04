Novità in Conference League: c'è il via libera al VAR a partire dalle semifinali

La UEFA ha deciso di anticipare di un turno l’utilizzo del sistema di video assistenza che sarebbe dovuto essere presente solo per la finale

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma ha conquistato le semifinali di Conference League e nel prossimo turno affronterà il Leicester (andata il 28 aprile al King Power Stadium, poi la sfida di ritorno il 5 maggio allo stadio Olimpico). Il tutto, con una grande novità: dalle semifinali della nuova competizione europea ci sarà l’introduzione del VAR. La UEFA ha deciso di anticipare di un turno l’utilizzo del sistema di video assistenza che sarebbe dovuto essere presente solo per la finale che andrà in scena a Tirana. La notifica, in questo senso, è stata già mandata ai club interessati.