“Non è ancora pronto per la Serie A su certi livelli”: Manna e il grande bluff su Favasuli

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l dirigente azzurro, infatti, aveva individuato da tempo le qualità dell’esterno calabrese, tenendolo sotto osservazione attraverso un lungo lavoro di scouting.

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Costantino Favasuli, una delle rivelazioni del momento in casa Napoli, raccontando anche un retroscena legato al direttore sportivo Giovanni Manna. Il dirigente azzurro, infatti, aveva individuato da tempo le qualità dell’esterno calabrese, tenendolo sotto osservazione attraverso un lungo lavoro di scouting.

Napoli, momento d'oro per Favasuli

Quando ha avuto la possibilità di muoversi sul mercato, Manna ha deciso di affondare il colpo. Secondo la Gazzetta, il ds “ha tirato fuori dal database i suggerimenti custoditi attraverso mesi di perlustrazioni”, rivolgendosi al Catanzaro per provare a chiudere rapidamente l’operazione.

Favasuli era uno dei nomi custoditi gelosamente dal dirigente, tanto che lo stesso Manna aveva provato a depistare sull’interesse del Napoli, confidando a un amico: “Non è ancora pronto per la Serie A su certi livelli”.