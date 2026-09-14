Podcast L'editoriale di Forgione: "1-0 che non scalda ma calmi: non si può pretendere..."

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Si torna alla vittoria. Il Napoli batte il Bologna grazie al gol di Lobotka, su assist di uno strepitoso Favasuli, e Allegri può respirae dopo tre sconfitta di fila. Ne ha parlato quest'oggi il giornalista e scrittore Angelo Forgione, intervenuto in questo lunedì 14 settembre, nel corso della nostra Radio TuttoNapoli, la prima radio tematica sul Napoli live tutto il giorno, analizzando il clima attorno alla squadra di Allegri ed alcuni singoli.

Ancora negatività intorno al Napoli. Si legge di un brutto primo tempo.

"È evidente che quello che è successo da fine luglio fino a qui ha un po' tramortito gli entusiasmi, quindi c'è un po' di pessimismo che non ti fa vedere le cose in maniera lucida o ottimistica. Si parte dalla scelta dell'allenatore, che non era troppo gradito alla piazza, si continua con un mercato che non decolla — la società aveva chiarito i programmi - ma come è normale che sia, ci si aspettava sempre qualcosa di migliorativo, invece la squadra è rimasta sostanzialmente la stessa. Poi sono arrivati brutti risultati, tre sconfitte di seguito, e questo ha un po' ammazzato gli entusiasmi. Mi sembra abbastanza accettabile e fisiologico che una vittoria per 1-0 non scaldi più di tanto l'ambiente e che ci si aspetti qualcosa di più, però bisogna stare sereni e calmi, perché il Napoli è effettivamente andato incontro a delle problematiche, un avvio di stagione non proprio sereno. Per uscire da questa situazione c'è bisogno di calma, intanto i risultati, poi si deve crescere. Non ci si poteva aspettare che ieri il Napoli facesse un sol boccone del Bologna: bisognava vincerla, e si è vinta".

Il Napoli è in un momento talmente difficile da doversi accontentare del pari come scrivono alcuni tifosi?

"Bisogna considerare che è una squadra che sta cercando di crescere, non è partita bene. Se vogliamo considerare il Napoli una squadra che lotta per lo scudetto, va bene, cerchiamo di andare a Firenze per vincere ed è chiaro che il Napoli ci proverà. Ma se non dovesse riuscirci, bisogna essere realisti: oggi non è una squadra che domina e mette sotto l'avversario. Bisogna essere oggettivi ma stare vicino alla squadra, sostenerla in tutti i sensi — critica, stampa, tifosi, sia quelli a casa sia soprattutto quelli allo stadio. Non ci aspettiamo che il Napoli faccia un solo boccone della Fiorentina, così come non c'è riuscito col Bologna. Poi il calcio è materia poco prevedibile, non è matematica, quindi può arrivare anche una vittoria a mani basse. Ma oggi come oggi non si può pretendere: è un'altra squadra anche quella, che sta cercando di uscire da un momento difficile e ha cambiato guida tecnica. Attenzione, non è una partita facile."

Non era facile neanche l'esordio per Costantino Favasuli. Che impressione ti ha dato?

"Senza volerlo responsabilizzare troppo, il ragazzo sa quello che fa. Sono quei calciatori che capisci subito che non si montano la testa — anche le dichiarazioni che ha fatto sono assolutamente opportune, lui sa che deve migliorare. Il ragazzo è veramente bravo, l'ha dimostrato l'anno scorso a Catanzaro: non deve sorprendere chi ha seguito il Catanzaro, che ha fatto un campionato importante, sarà stata pure la guida tecnica di Aquilani, che si sta facendo bene, ma non mi stupisce. È entrato benissimo anche con l'Arsenal. Ieri, alla fine del primo tempo, io in tv chiedevo già il suo ingresso al posto di Politano, non voglio fare il mago, ma era evidente che c'era un problema di spinta sulla destra. Da quando è entrato fino alla fine della partita ha spinto tantissimo da quella parte, e poi è arrivato anche il gol. Bisogna sfruttare le forze fresche, questi ragazzi che hanno voglia di stare in campo, di crescere, di affermarsi. In un momento critico come questo, l'anno scorso la stessa cosa l'ha fatta Vergara: paradossalmente si è caricato la squadra sulle spalle in un momento difficile. Non vedo perché non lo possa fare anche Favasulli". Di seguito il podcast integrale dell'editoriale