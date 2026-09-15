McTominay, spunta la data del possibile ritorno in campo
Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni di Scott McTominay, centrocampista del Napoli che si prepara a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri dopo l’intervento subito per una lieve aritmia benigna. Il conto alla rovescia per il rientro dello scozzese è già cominciato. McTominay è stato operato martedì scorso e, rispettando il programma stabilito, dalla prossima settimana potrà riprendere gli allenamenti.
McTominay, conto alla rovescia per il ritorno in campo
Nel mirino c’è la trasferta contro il Venezia, in programma sabato 17 ottobre allo stadio Penzo. Il quotidiano invita però alla prudenza: “È molto presto, oggi, per una previsione certa sul suo rientro”. Le prossime settimane e la risposta del centrocampista alla ripresa del lavoro permetteranno di capire se potrà effettivamente tornare tra i convocati di Allegri già per la sfida contro i lagunari.
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